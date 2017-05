Ulysse et Roméo Elvis s'associent pour Acid

Une production électronique envoutante et légère, un groupe électro-pop prometteur, un clip un brin psychédélique et la voix du meilleur rappeur belge du moment, Roméo Elvis: tels sont les ingrédients d'Acid, premier morceau du projet de Benoit Do Quang, Arnaud Duynstee et Julien Gathy. Une collaboration qui donne un résultat surprenant et envoutant, effaçant un peu plus les frontières entre les différents genres musicaux.

Le clip, réalisé par Benoit Do Quang (aka A$ian Rocky), met en scène le groupe et son invité sous un ciel aux couleurs surréalistes, dans une ambiance planante se mariant avec brio à l'ambiance générale de la musique.

En parallèle, Ulysse annonce sa présence à la Rotonde du Botanique le 28 septembre prochain. Le trio sera également présent à l'Ancienne Belgique (le 20 mai), au Festival Les Ardentes (le 7 juillet) et aux Francofolies de Spa (le 22 juillet). Leur nouvel album, dont le titre est encore inconnu, est quant à lui prévu pour la fin de cette année.