Tupac Shakur va faire son entrée au panthéon du rock

Plus de 20 ans après l'assassinat de Tupac Shakur, son héritage musical est toujours bien présent. C'est entre autres pour cette raison qu'il fera prochainement son entrée au Rock and Roll Hall of Fame, lors d'une cérémonie orchestrée par son ami Snoop Dogg.Par le passé, les deux rappeurs ont collaboré de nombreuses fois, comme sur le titre 2 of Americaz Most Wanted paru en 1996 sur l'album All Eyez on Me. Il se murmure également que Dr. Dre, le fondateur de Death Row Records, sera de la partie. Les deux artistes honoreront la mémoire de Tupac en reprenant 3 morceaux, dont le célèbre California Love.Chaque année, une poignée d'artistes sont sélectionnés par un comité d'experts pour faire leur entrée au panthéon du Rock and Roll, qui s'est ouvert aux autres genres musicaux depuis quelques années. Pour être éligible, il faut que le premier morceau enregistré par un artiste date d'il y a plus de 25 ans. En 2017, Tupac Shakur sera accompagné par Pearl Jam, Joan Baez, Yes, Journey et Electric Light Orchestra.