Trois jours en festival avec un enfant de trois ans

Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Maman et papa m'en parlent depuis longtemps: on va en festival tous ensemble. Quand ils viennent me chercher à l'école, ils ont déjà préparé les affaires. Il y a plein de sacs dans le coffre. Ils ont pris mon doudou, mon coussin, mon petit pot, mes bottes. Ils ont oublié de prendre des jouets mais heureusement, j'ai gardé une petite auto dans la voiture. À l'arrière, à côté de moi, il y a deux filles que je ne connais pas, je râle un peu. Elles ont toutes les deux un appareil photo, papa me dit qu'elles travaillent avec lui. Elles s'appellent Camille et Julie, en fait je les aime bien, elles me font rigoler. La route est longue alors on s'arrête à la pompe à essence. Il pleut, maman me met mon anorak et papa va acheter des M&M's pour manger dans la voiture. J'aime bien les M&M's, surtout les bleus, c'est ma couleur préférée. Sur la route, il pleut beaucoup alors on écoute de la musique. C'est Paul McCartney mon préféré, j'ai déjà demandé trois fois de remettre la même chanson.

Quand on arrive, on laisse la voiture dans un grand champ. On donne nos sacs à des monsieurs qui les mettent dans une grande camionnette, ça les fait rigoler de voir mon pot. On doit marcher longtemps pour arriver dans notre nouvelle maison du festival. Sur le chemin, on a vu un monsieur avec un grand chapeau, papa me dit qu'il s'appelle Mauro (1) et qu'il l'aime beaucoup. Moi je dis qu'il est très connu alors, il est plus connu que papa, parce que papa, il est trop timide. (sic) On a une super chambre avec des lits superposés, j'aimerais bien dormir en haut. Mais maman dit que c'est dangereux, alors je mets mon doudou en bas. Je veux aller à la plaine de jeux. Je l'ai vue sur le chemin, elle a l'air géniale. Mais les toboggans sont tout mouillés et mon pet aussi, je veux rentrer. On va manger une crêpe avant le premier concert. Il est un peu tard mais je veux écouter. J'ai mon casque, Mauro joue tout doux alors je peux l'enlever. Je m'endors dans les bras de papa, il m'emmène au lit, il y a des garçons qui sont là si je pleure la nuit. Maman et papa vont encore voir des concerts, ils m'ont dit que le groupe des filles (2) c'était super.

J'ai faim! Il est 7 heures, je ne suis plus fatigué, il est l'heure de se lever. En plus, il ne pleut pas trop ce matin, j'ai envie d'essayer tous les jeux de la plaine de jeux et puis on va voir des concerts. Mais la pluie arrive encore. On va voir une dame qui chante en anglais, elle s'appelle Chantal (3) et c'est joli, mais il pleut encore alors on va s'abriter. Quand il y a un peu de soleil, on va jouer près de l'étang, il y a un grand parcours et j'adore monter dans le filet. On veut aller se promener pour voir les animaux mais il recommence à pleuvoir. Alors papa a vu qu'il y avait un cinéma à l'intérieur. On va voir l'histoire du lapin-garou, avec Wallace et Gromit. C'est en anglais mais comme je l'ai déjà vu, je comprends l'histoire. Ça me fait rire, mais c'est drôle, les parents et les enfants ne rient pas en même temps. Il ne pleut plus dehors, maman va voir un concert mais papa reste avec moi parce que je veux voir la fin du film.

On va un peu regarder le cochon qui est en train de cuire. Il tourne sur une grande pique, il est mort, je ne comprends pas pourquoi on l'a tué. Mais je trouve ça quand même trop bon quand on le mange au soir. On rentre encore à l'intérieur. Il n'arrête pas de pleuvoir, j'ai déjà changé trois fois de pantalon aujourd'hui. Mais après le souper, c'est fini, il n'y a plus de nuages. Et il y a Tanguy (4) qui joue, c'est vraiment génial. Il chante que Ça va pas la tête, ça me fait rire et on danse avec tous les enfants devant la scène. Je ne connais pas les paroles mais je chante avec lui, naaa nanana na naaa nanana nana. Il ne joue presque pas avec sa petite guitare, mais il a deux drôles de petits pianos. Quand on rentre à la maison demain, je veux essayer de faire comme lui sur celui de papa. Après le concert, je suis un peu fatigué, je vais me coucher mais papa et maman veulent voir d'autres concerts, ils disent qu'ils se sont rencontrés à un concert du groupe qui joue après (5).

Le matin, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui dort au-dessus de moi. Il n'était pas là hier, mais papa et maman me disent qu'il s'appelle Simon et qu'il ne savait pas où dormir. Il est marrant, il me prend sur ses épaules parce que papa a mal au dos. Après le déjeuner, il y a une grande fête pour les enfants avec de la mousse, mais je n'ai pas envie de me mouiller, en plus tous mes vêtements sont cracra. Je veux encore aller écouter de la musique. Vite! Le concert va commencer! On court! Sur la scène, il y a deux guitares et une batterie avec une drôle de planche, la dame qui chante s'appelle Michelle (6) et parfois elle pleure, mais je crois que c'est parce qu'elle a perdu sa maman. Mais on chante avec elle et je danse le rock avec maman, j'ai aussi un nouveau copain qui s'appelle Timothée, on écoute le concert ensemble et je veux encore aller jouer avec lui après. Pourquoi il ferme tout le temps ses yeux, le guitariste?

On va bientôt partir alors je vais encore jouer un peu sur les toboggans. C'est plus chouette quand il y a du soleil. On va voir aussi les cerfs dans la forêt, on ne fait pas de bruit mais ils ne bougent pas beaucoup. J'ai mes bottes et on va dans la rivière. Après il faut marcher jusqu'au parking, mais maman et papa portent les sacs, alors je dois marcher et je suis fatigué. Dans la voiture, je voudrais encore un M&M's mais il n'y en a plus alors c'est pas grave et je m'endors. Maman, papa, c'est déjà fini le festival?

(1) Mauro Pawlowski, artiste en résidence au festival

(2) Waxahatchee

(3) Chantal Acda

(4) Témé Tan

(5) The Experimental Tropic Blues Band, qui se sont pour l'occasion acquittés d'une surprenante reprise-éclair du Message de Grandmaster Flash.

(6) Michelle David & the Gospel Sessions