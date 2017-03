Tous les tickets combi pour Rock Werchter vendus

Les tickets combi, les tickets d'un jour pour le samedi 1er et le dimanche 2 juillet, ainsi que les places pour le camping The Hive ont tous été vendus. Il reste encore quelques packages pour les campings The Hive Myspace, The Hive Mobilhomes et le camping Regular est encore disponible.

L'édition 2017 de Rock Werchter se déroulera du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet avec, notamment, Foo Fighters, Radiohead, Kings of Leon, Arcade Fire, Linkin Park, System of A Down, Imagine Dragons, James Blake, Lorde, Oscar And The Wolf, Prophets of Rage, Royal Blood, Soulwax ou encore Agnes Obel.