Tomorrowland: les premiers beats retentissent sur la plaine du festival

Tomorrowland a comme d'habitude vendu la totalité de ses 400.000 tickets à la vitesse de l'éclair. Et ce malgré le fait que le festival se déroule sur deux week-ends. Plus de 1.000 artistes se succèderont sur six jours et 17 podiums. L'entreprise de covoiturage BlaBlaCar note une augmentation impressionnante de 800% du nombre de trajets vers Boom pour la première semaine du festival, indique-t-elle dans un communiqué. Les trajets enregistrés vers Boom sont majoritairement internationaux, en provenance de Barcelone, Lille, Varsovie, Hambourg, Lleida (Espagne) et Paris. (Belga)