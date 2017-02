The xx, Editors et 77 autres noms annoncés au Pukkelpop

Le festival Pukkelpop, qui se déroulera du 16 au 19 août, a pour habitude de réunir un public éclectique à l'aide d'une affiche variée. Cette première annonce ne déroge pas à la règle puisque parmi les 79 noms confirmés, on peut entre autres trouver du rock, de la pop, du hip hop, de l'électro, mais aussi du jazz ou du R&B.

Cette première salve de noms est un mélange entre grosses têtes d'affiches et d'autres artistes moins connus. À côté des machines que sont Interpol, les Anglais d'Editors ou encore le groupe The xx, qui viendra présenter son album I See You sorti en début d'année, les amateurs de rock pourront aussi se retrouver notamment devant l'infatigable Ty Segall, la grande PJ Harvey, le zozo Mac Demarco, le prolifique Car Seat Headrest, les At the Drive-in récemment reformés ou encore les Belges d'Intergalactic Lovers.

Le hip-hop est également bien représenté puisque l'on pourra compter sur la venue de Chance The Rapper, le récent lauréat de trois Grammy Awards, mais aussi des légendes Cypress Hill. Les amateurs du genre sont gâtés, car on retrouvera aussi des artistes comme Denzel Curry, Migos ou le rap énervé de Death Grips. À la frontière des styles, les excellents BadBadNotGood seront également de la partie. Le festival n'oublie pas non plus que la scène belge est en train d'exploser en invitant Stikstof.

L'électro n'est pas en reste et il y en aura pour tous les goûts. L'Australien Flume sera présent le samedi pour présenter son album Skin et les deux EP's qui ont suivi dont le récent Skin Companion II sorti la semaine passée. La techno est à l'honneur dans cette première annonce: à côté des légendes du genre que sont Ben Klock ou Dave Clarke, on retrouvera les jeunes pousses que sont Bjarki ou la révélation belge Amelie Lens.

Pour retrouver l'ensemble des artistes confirmés pour cette 32e édition du festival, ça se passe dans cette vidéo.