The Killers rejoint l'incroyable line-up de Rock Werchter

Le groupe The Killlers, originaire de Las Vegas, entre autres connu pour son album Wonderful Wonderful, a vendu plus de 25 millions d'albums de par le monde depuis ses débuts en 2014. "Sous la direction de leur leader charismatique Brandon Flowers, The Killers prévoient un concert exceptionnel à Werchter", se réjouissent les organisateurs du festival.

Le groupe s'ajoute à une programmation remplie, comme à son habitude, de très gros noms. La plaine du festival verra défiler notamment Arctic Monkeys, Gorillaz, London Grammar, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails et beaucoup d'autres grands acteurs de la scène musicale internationale. Les pass pour le samedi 7 juillet avec entre autres Pearl Jam, Jack White et Khalid ont déjà tous été écoulés.

The Killers se produiront également début mars au Sportpaleis d'Anvers, un concert presque soldout.