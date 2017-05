The Afghan Whigs, Mura Masa et Russ: 29 nouveaux artistes annoncés au Pukkelpop

C'est bientôt la période des festivals et les annonces de nouveaux artistes n'en finissent plus. Pukkelpop ne déroge pas à la règle et met à jour la liste des artistes présents pour cette édition 2017.

Russ, figure montante du hip-hop d'Atlanta, nous livrera son nouvel album There's Really a Wolf, tandis que le groupe indie The Afghan Whigsdévoilera In Spades, disque qui sortira, tout comme l'album de Russ, ce vendredi 5 mai. Mura Masaet ses compositions électroniques seront également de la partie avec son premier album prévu pour le 14 juillet. A Blaze Of Feather, qui compte dans ses rangs l'auteur-compositeur-interprète britannique Ben Howard, mais aussi Boef, un rappeur tout droit venu des Pays-Bas, Clark et ses sons électroniques expérimentaux, Delta Heavy feat. MC ID, pointures de la drum and bass, Eden, Hannah Faith, Jauz et Lemaitre sont également au menu de cette année. La Belgique sera également mise à l'honneur: The Van Jets, Steak Number Eight, Vuurwerk, Emma Bale et Nordmann, ainsi que les DJ Doctrine, Faisal, Jensen & Red D, Kiani & His Legion, Konna, Michael Midnight, Nadiem Shah et TLP joueront en live au Pukkelpop.

Moins bonne nouvelle, Chance The Rapper a annoncé l'annulation de l'intégralité de sa tournée européenne et ne sera donc pas présent à cette édition du festival.

"It is with regret that Chance The Rapper has to cancel his upcoming performance at Pukkelpop and his European festival tour in August. This is due to scheduling conflicts beyond his control. Chance sends his apologies to his fans and looks forward to returning to Europe soon."

Mais l'organisation du festival n'a pas dit son dernier mot et compte bien trouver un remplaçant de haut niveau dont le nom sera dévoilé dans les semaines qui arrivent, en même temps que le reste de la programmation de cette édition.

L'ensemble des artistes déjà annoncés est à retrouver dans la vidéo suivante :

Infos et programme disponibles sur www.pukkelpop.be

Calvin Van der Ghinst