Suivez Demon Dayz, le nouveau festival de Gorillaz, en direct!

Avec son line-up concocté par Damon Albarn et Jamie Hewlet en personne, le festival Demon Dayz, qui se tiendra dans un ancien parc d'attraction anglais des années 20, vaudra sacrément le détour. Et comme, de toute façon, il affiche complet depuis bien longtemps, on vous propose de le suivre en streaming depuis chez vous. Merci qui?