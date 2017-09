Succès de foule pour la troisième édition du Yes2DayLand Festival

Les organisateurs proposaient une affiche éclectique avec des tributes le vendredi, le trio Mustii-Henri PFR-Mosimann le samedi soir, avant de programmer, dimanche, le concept du "Jardin des couleurs" développé depuis la première édition en 2015 et qui s'achèvera sur le coup de 23h00 voire minuit.

Les organisateurs ont souhaité passer un cap cette année en accueillant de véritables têtes d'affiche telles que Mustii, Henri PFR et Mosimann, un trio qui, à lui seul, a attiré entre 5.000 et 5.500 festivaliers avec un show pyrotechnique qui a étonné plus d'un festivalier. Seul bémol de cette 3e édition, le concert, samedi après-midi, de Chantal Goya, perturbé par la pluie.

"Dans l'ensemble, nous sommes passés entre les gouttes. Tant les festivaliers que les artistes se sont montrés très satisfaits de l'événement et nous avons prouvé que nous pouvions accueillir de façon professionnelle des vedettes. L'objectif en 2018 sera d'en proposer 5 ou 6", assure Mme Tramonte, qui souhaite cependant que le festival reste festif et familial. Les organisateurs réfléchiront à nouveau à la mise en place d'une seconde scène dès 2018, option sur la table pour cette édition mais qui avait été, à l'époque, écartée.