Stromae signe le film officiel de Paris 2024

Le trio de réalisateurs franco-belge signe un bel hommage au sport et nous donne envie d'enfiler une paire de baskets. Tourné en France, au Maroc, en Côte d'Ivoire et en Thaïlande, il met en scène de beaux moments de sport, de partage et d'émotion.

Paul Van Haver, alias Stromae, n'est plus à présent auteur compositeur et interprète: il a créé en 2009 avec son directeur artistique Luc Junior Tam le label créatif Mosaert. Ensemble, ils réalisent les créations musicales et visuelles du projet Stromae. Plus récemment, une ligne de vêtement a été lancée par le label. Soucieux de se perfectionner dans la réalisation, les deux compères ont décidé de s'associer à Martin Scali, réalisateur et photographe collaborateur de Wes Anderson.

Le trio a déjà réalisé plusieurs clips notamment celui de Coward de l'artiste Yael Naim et Run Up, le clip de Major Lazer ft Nicki Minaj et PartyNextDoor.