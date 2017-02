Stromae a plus voyagé que les Beatles

Les musiciens font partie des plus grands globe-trotteurs de la planète et le classement réalisé par le site de voyage hollandais TravelBird est là pour le confirmer. Ils ont donc sélectionné 36 musiciens, groupes ou DJs de tous genres et de toutes générations confondus pour calculer les kilomètres parcourus en tournée pour ensuite comptabiliser le nombre de tours du monde ou de voyages jusqu'à la lune que les musiciens auraient fait.

On aurait pu croire que ce classement allait être dominé par ceux qui traversent le monde depuis la fin des années 1950 ou le début des années 1960 comme Bob Dylan ou les Rolling Stones, mais ceux-ci ne se retrouvent qu'en troisième et septième position. Un tour du monde étant estimé à plus de 40.000 kilomètres, l'interprète de Blowin in the Wind en aurait fait près de 56 tandis que le groupe britannique en compte 42,37. Tout en haut de la hiérarchie, on trouve les DJ Tiësto et Paul Van Dyk. Les deux disc-jockeys ont commencé leur carrière dans les années 1990, soit 30 ans après ces légendes de la musique, et sont les deux seuls artistes à dépasser les trois allers-retours vers la lune.

Si la musique électronique et le rock trustent les premières places du classement, il y en a pour tous les goûts dans cette liste avec par exemple Cindy Lauper et Snoop Dogg qui se trouvent en neuvième et dixième position. Le plus jeune est le Canadien Justin Bieber qui a parcouru plus de 500.000 kilomètres en seulement neuf ans de carrière. Enfin, le seul artiste francophone à se hisser dans cette liste n'est autre que notre Stromae national qui a déjà parcouru 256.000 kilomètres, soit 100.000 de plus que les Beatles.