Sound check (6/6): Hansa Tonstudio, la compagnie Bowie

Berlin 1987. Nick Cave a sa gueule des mauvais jours et l'interview n'y change rien, plutôt le contraire évidemment. Renfrogné et monosyllabique, l'Australien migré en Europe s'agace du bavard perroquet en cage à une dizaine de mètres de lui, au 38 Köthener Strasse, dans le quartier underground de Kreuzberg. On se rencontre au rez-de-chaussée d'un bâtiment bon genre avec marbre d'entrée et ascenseur noble: dans sa chambre aux étages où l'on passe récupérer de douteuses provisions, Cave a l'oeil chiffonné ...