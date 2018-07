Sound check (3/6): le château d'Hérouville, studio résidentiel

C'est l'histoire d'un petit château du Val-d'Oise planté dans un village de 650 habitants et devenu l'un des plus mythiques studios de l'Histoire. Celle de trois bâtisses de 1740 construites sur les ruines d'un château fort. Un ancien relais de poste qui abrita les amours de Chopin et de George Sand et où finiraient par bosser Pink Floyd, Eddy Mitchell et T. Rex... Les Bee Gees ont enregistré Staying Alive dans l'escalier. David Bowie et Iggy Pop y ont rencontré leur China Girl (en l'occurrence une Vietnamienne, Kuelan Nguyen, alors compagne de Jacq...