Solange et De La Soul parmi les 35 nouveaux noms de Dour

Le festival de Dour offre une vitrine à une grande quantité de groupes et de genres musicaux. Ces derniers mois, des artistes comme Die Antwoord, Justice, Phoenix ou encore Jon Hopkins avaient déjà été annoncés à l'affiche.

Cette année, le festival accueillera également Solange, la soeur de qui vous savez, qui viendra présenter son excellent album A Seat at the Table le 13 juillet sur la Last Arena.

Les amateurs de hip hop se réjouiront de la venue des Américains de De La Soul qui étaient déjà présents en 1991. La jeune garde américaine n'est pas en reste avec le phénomène Suicideboys, originaire de La Nouvelle-Orléans, mais aussi de Joe Kay, le fondateur du label Soulection, qui se produira avec The Whooligan. Lefto fait maintenant partie des meubles du festival, lui qui fêtera sa quinzième participation. La France n'est évidemment pas en reste avec les annonces de Prince Waly et d'une Bon Gamin party avec Ichon, Myth Syzer et Loveni.

On retrouvera aussi les habitués Lee Fields & The Expressions qui reviendront à Dour pour la troisième fois. Le Royaume-Uni nous envoie un bel aperçu de ce qui se fait outre-Manche avec les venues des Écossais de Young Fathers, du groupe de post-punk de Bristol Idles ou encore des déjantés The Moonlandingz.

La musique électronique est une nouvelle fois à la fête dans tous ses états. La légende de la house de Chicago Larry Heard sera de la partie. À ses côtés, il y aura Shobaleader One, le side-project de SquarePusher, Gaslamp Killer ou encore Kiasmos. Mais ce n'est pas fini puisque le festival annonce aussi les noms de Machinedrum, Lone, Overmono, le Marseillais French 79 ou le Belge DkA.

Comme à son habitude, Dour fera voyager ses visiteurs avec des rythmes venus d'ailleurs. On partira au Brésil avec Méta Méta, en Allemagne avec la fanfare techno Meute, en France avec Agar Agar, mais on découvrira aussi le Sahara de Group Doueh qui viendra présenter son projet commun avec Cheveu pour ensuite terminer ce tour du monde en Belgique avec Monolithe Noir.

En 2017, on pourra aussi voir ou revoir Wax Tailor, Stand High Patrol et Panda Dub qui sont des habitués du festival.

Enfin, nouvelle couche de drum & bass avec les prestations de Friction, Camo & Crooked, DJ Hazard b2b DJ Hype, DJ Guv, Technimatic, One87 et le Belge Murdock.