Soirée Focus vs Bulex au Brussels Electronic Marathon

Dans le cadre du Brussels Electronic Marathon et en partenariat avec Bulex et la Ville de Bruxelles, on vous invite à faire la fête dans une galerie historique située au coeur de la gare Centrale. On vous prépare une soirée de ouf, avec 3 salles et en invités: DJ Pone, Jumo et Highbloo.

Line-up

Focus Vif room (électro/hip hop): DJ Pone, Jumo, Highbloo, surprise guest

Bulex room (eklektik mix): DJ Ouri, Ben DJ

Tringle room (cumba, jungle, stepa): Tringle Loop Machine & friends

> Samedi 14 octobre à partir de 22h > Entrée: 8€ en prévente / 10€ sur place > Adresse: Horta Gallery, 116 Rue Marché aux Herbes, 1000 Brussels > Événement Facebook