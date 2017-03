Slowdive annonce son premier album en 22 ans

Début janvier, Slowdive, le groupe de shoegaze des années 1990 annonçait son retour avec le morceau Star Roving. Les revoici avec un nouveau titre, un clip minimaliste et quelques détails à propos de leur prochain album qui fera suite à Pygmalion, sorti en 1995.

Le prochain long-format, qui portera le nom du groupe, est prévu pour le 5 mai sur le label Dead Oceans et comportera 8 chansons qui raviront surement les nostalgiques. La vidéo du titre Sugar for the Pill est inspirée par la pochette de l'album qui est une capture d'écran du film Heaven and Earth Magic de Harry Smith sorti en 1957.

Ils ont aussi annoncé un concert surprise qui se déroulera ce mercredi à Londres et qui sera également diffusé en direct sur leur page Facebook à partir de 22 heures 10.

Le groupe partira ensuite pour une tournée mondiale qui ne passera pas par la Belgique, mais il sera possible de les voir à La Haye le 31 mars ou à Paris et Berlin début avril.