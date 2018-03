Sept nouveaux noms s'ajoutent à l'affiche du BSF

Côté belge, la formation bruxelloise La Smala présentera son troisième album 11h59 paru en ce début d'année. Lord Gasmique, "remarqué par ses textes crûs, son flow âpre et ses prestations live énergiques", foulera également la scène du BSF, de même que Noa Moon et sa pop/folk, et les vétérans du punk belge Raxola.

Côté français, la chanteuse Clara Luciani, à la "voix grave et au lyrisme glamour", et le groupe rock rigolard The Inspector Cluzo, sont annoncés. Le chanteur et musicien londonien Youngr complète l'affiche avec "une électro à haute valeur pop ajoutée".

La 17e édition du BSF s'implantera durant cinq jours, au lieu de dix auparavant, place des Palais ainsi qu'au Mont des Arts, au Magic Mirror et à la salle de la Madeleine.