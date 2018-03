Sade sort de sept ans de silence

Ava DuVernay, la réalisatrice du film n'arrivait pas à y croire quand Sade lui a confirmé qu'elle participerait à la musique du film A Wrinkle In Time, produit par les studios Disney. "Je n'aurais jamais pensé qu'elle dirait oui, mais j'ai quand même demandé. Elle était gentille et généreuse. Une déesse. [...] C'est un rêve devenu réalité", a-t-elle écrit sur Twitter.

Sade, la Britannique d'origine nigériane ayant vendu plus de 50 millions d'albums avec son groupe, effectue donc un bref retour sur le devant de la scène après sept ans d'absence et son album The Ultimate Collection, compilant ses plus grands succès. Adepte des longues pauses durant sa carrière, elle se justifiait en 2010 en disant qu'on peut seulement grandir en tant qu'artistes si on prend le temps de grandir en tant que personnes. Jusqu'à aujourd'hui, l'artiste de 59 ans n'a sorti que six albums studio depuis 1984. Ce single pourrait être annonciateur d'une nouvelle sortie pour la diva du smooth jazz.

La sortie du film A Wrinkle In Time, réalisé par Ava DuVernay et avec notamment Oprah Winfrey et Reese Witherspoon est prévue pour le 28 mars dans nos salles obscures.

Guillaume Scheunders