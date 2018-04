Sac sur le dos, Jared Leto parcourt les États-Unis pour promouvoir son prochain album

Quand il n'est pas dans un studio de tournage, Jared Leto enfile sa casquette de leader du groupe Thirty Seconds To Mars, aux côtés de son frère Shannon et de son batteur Tomo Milicevic. Si leur premier album n'avait pas fait bouger les foules, leurs trois suivants ont, eux, rencontré un franc succès. À l'aube de la sortie de leur cinquième opus, America, celui qui a reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour Dallas Buyers Club a décidé d'entamer une traversée des USA, sac sur le dos, pour "parler aux gens de leur vie", comme il l'a résumé lors de son passage au Tonight Show de Jimmy Fallon.

Jared Leto est donc parti ce lundi de New York et a déjà fait escale à Cleveland, Chicago, Dallas et Austin. Durant son parcours, il a pu rencontrer des gens de toutes ces villes américaines, chanter avec des chorales à l'extérieur de cafés, rouler en Nascar sur le circuit de Dallas... L'acteur-chanteur a déclaré vouloir faire ce périple "par tous les moyens possibles, incluant les trains, les avions, les automobiles, les bus Greyhound, les Lyft (covoiturage), les vélos et même les Nascar !" Et la première personne l'ayant pris en stop n'est autre que A$ap Rocky, qui figure d'ailleurs sur le prochain album des Thirty Seconds To Mars.

Si ce voyage est assez symbolique, c'est surtout un énorme coup de pub pour le groupe, alors que l'album sort le 6 avril. Mais c'est aussi un clin d'oeil au film-documentaire réalisé par Leto, A Day in the life of America. Un documentaire qui a été filmé le 4 juillet, soit la fête nationale aux États-Unis, dans les cinquante états du pays en même temps, pour présenter un portrait unique et original de l'Amérique et comparer les coutumes de chacun.

