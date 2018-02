Roméo Elvis, le torse bombé pour la France

Ca vous a plu? Vous en voulez encore? Pas de souci, Roméo Elvis remet ça. C'est ça, être rappeur en 2018: ne jamais s'arrêter, maintenir la pression et rester sur la balle. "C'est le plus compliqué. J'ai des amis, qui, en deux ans, ont loupé le tournant, ils ne comprennent plus rien à ce qui se passe. Ça va très vite."

...