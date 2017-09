Roger Waters l'an prochain en Belgique

Le Britannique est actuellement en Amérique du Nord dans le cadre de sa tournée "Us + Them", lancée dans la foulée de la sortie de son quatrième album solo, "Is This The Life We Really Want? ". Le précédent datait de 1992.

Au début de l'été 2018, le musicien donnera cinq concerts en Allemagne et un en Autriche, selon le communiqué dévoilé sur son site. Cette tournée européenne passera par 23 pays dont la Belgique. Il fera entre-temps un passage par l'Australie et la Nouvelle-Zélande au début de l'année prochaine.

Celui qui s'était fortement mobilisé contre Donald Trump lors la dernière campagne présidentielle américaine s'est produit pour la dernière fois en Belgique en juillet 2013 sur la plaine de Werchter, pour une mémorable version live du double album "The Wall" de Pink Floyd, sorti en 1979.