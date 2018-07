Rock Werchter: the american way of live

Emmenée par Snow Patrol, London Grammar et les Killers, l'affiche de Rock Werchter vendredi n'avait franchement pas beaucoup d'allure. Samedi, lendemain de grosse fiesta footballistique, le démesuré festival louvaniste reprend heureusement un peu de couleur. Cool as Kim Deal chantaient jadis les Dandy Warhols. Cette année, la bassiste des Pixies, habituée des lieux, est là en compagnie des Breeders. Disparu des radars depuis quasiment dix ans, le groupe qu'elle a créé en 1989 avec sa soeur jumelle Kelley sortait de sa torpeur il y a quelques mois. Un nouvel album, All Nerve, dispensable coincé de manière un peu inconfortable sous le bras. No Aloha, Divine Hammer, Saints... Nostalgie, souvenirs adolescents, cheveux gris. On fait un bon...