Rock Werchter présente le volet belge de son affiche

Triggerfinger se produira le jeudi 5 juillet, tandis qu'Arsenal investira la scène le lendemain, le même jour qu'Angèle.

La journée de dimanche fera la part belle à Equal Idiots et à Roméo Elvis & Le Motel. Todiefor et blackwave. complètent le volet noir-jaune-rouge du line-up, mais leurs performances n'ont pas encore été placées sur l'agenda du festival.

Parmi les gros poissons de cette édition, on retrouve notamment Queens Of The Stone Age, London Grammar, Nick Cave and The Bad Seeds et Eels.

La 44e édition de Rock Werchter aura lieu du jeudi 5 juillet au dimanche 8 juillet au parc du festival de Werchter. Les tickets pour la journée de samedi, qui verra notamment Pearl Jam, Jack White, Jack Johnson, Fleet Foxes et Khalid se produire, sont déjà épuisés.