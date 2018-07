Rock Werchter: Killer Queens

24 groupes à l'affiche ce jeudi. Jamais à première vue Werchter n'avait proposé autant de concerts sur une seule et même journée. La raison est simple. Elle s'appelle The Slope. Une quatrième scène inaugurée cette année et censée faire place aux "jeunes loups, aux étoiles de demain et aux découvertes des programmateurs." Le festival comptait déjà depuis quelques années cette espèce de montagne verte au milieu de son site. Genre entre la piste de ski et l'ère de mini golf en pente. Une scène, intime, est dorénavant accrochée à son flanc. Avec, il faut bien l'avouer, entre les odeurs de poissons frits et de crème solaire, pas grand-chose à s'y mettre sous la dent.

