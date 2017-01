Rock Werchter et Pukkelpop récompensés aux European Festival Awards

La haute école flamande UCLL, Eneco et Pukkelpop ont quant à eux reçu le "Brand Activation Award" pour leur création d'un podium "vert" sur le site du festival, alimenté par une Smart Energy grid. Ce podium écologique prenait place au sein de Baraque Futur, la partie "expérimentale" du festival.

Les TransArdentes, à Liège, avaient remporté l'an passé le titre de meilleur festival indoor, pour lequel l'évènement était encore nominé cette année. Mais c'est le Reeperbahn Festival, d'Allemagne, qui a été récompensé dans cette catégorie.

Les [PIAS] Nites, Extrema Noir et le Ieper Hardcore Fest faisaient également partie cette année des nominés belges, respectivement dans les catégories Best Indoor Festival, Best New Festival et Green Operations.