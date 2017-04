Robbing Millions et Kel Assouf parmi les lauréats des Octaves de la Musique

Cette année, les organisateurs des Octaves de la Musique ont décidé qu'ils ne seraient plus une simple remise de prix comme il en existe tant, mais qu'ils allaient plutôt proposer "une soirée inédite de diversité musicale", dixit Jean-Jacques Deleeuw, le président de l'ASBL.

Les 16 lauréats ont donc été dévoilés un mois avant cette soirée spéciale pour permettre aux différents artistes primés de préparer au mieux leurs duos avec les autres musiciens de la liste. Sous la direction du jazzman David Linx, l'Octave d'honneur 2017, cette cérémonie sera l'occasion de mettre ensemble différents styles de musique. Il est dès lors possible d'imaginer des collaborations entre Roméo Elvis, qui repart avec le prix du meilleur concert de l'année, et Philippe Pierlot & Ricercar Consort, les lauréats de l'Octave de la musique classique ou encore entre Kel Assouf, primé dans les catégories musique du monde et Zinneke, et Fabrice Lig qui voit son morceau Charleroi DC lui rapporter le prix des musiques électroniques.

Au palmarès, on retrouve également Puggy, le groupe déjanté Robbing Millions, le pianiste Florian Noack, Françoiz Breut qui rafle le prix de la chanson française, le duo Caballero & JeanJass qui se défait de la rude concurrence dans la catégorie musiques urbaines, Lorenzo Di Maio remporte l'Octave jazz et Benjamin Glorieux et Sara Picavet celui de la musique contemporaine.

La soirée, qui aura lieu le 29 mai à La Madeleine dans le centre de Bruxelles, sera retransmise sur toutes les télévisions locales de la Fédération Wallonie-Bruxelles.