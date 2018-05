Reine Elisabeth: le baryton allemand Samuel Hasselhorn remporte le premier prix

Le président du jury Arie Van Lysebeth a proclamé les gagnants peu avant minuit, samedi. Le baryton Samuel Hasselhorn a remporté le premier prix. "Je suis très satisfait et heureux", a déclaré le lauréat, né en 1990 à Göttingen, en Allemagne. "Je tiens à remercier ma famille et mon épouse, qui étaient merveilleuses, et bien sûr tous ceux qui ont regardé."

La Franco-belge Marianne Croux figure également parmi les lauréats et a remporté le 6e prix ainsi que le prix du public Musiq'3. L'autre soprane belge, Charlotte Wajnberg, repart avec le prix du public décerné par la radio flamande Klara.

Les 2e et 3e prix ont été décernés respectivement à la mezzo-soprano française Eva Zaïcik et au Chinois Ao Li, une basse. Suivent la soprano espagnole Rocio Pérez (4e prix) et la Française Héloïse Mas (5e prix).

Au total, 12 candidats participaient à la finale qui s'est déroulée du 10 au 12 mai au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, en présence de la reine Mathilde. Le jury décerne six prix.

Le concours prestigieux, qui s'adresse aux musiciens de moins de 30 ans, alterne des éditions consacrées au chant, au violon, au piano ainsi qu'au violoncelle depuis 2017.

L'édition 2019 sera dédiée au violon.