Radio Soulwax présentera son show immersif au Listen Festival

Cela fait bientôt quatre ans que la Radio Soulwax des frangins de 2manydjs a mis en ligne le dernier de ses 24 épisodes. Une aventure qui aura duré un peu plus de trois ans, voire treize si l'on compte les premiers prototypes de la radio présents depuis 2001. Aujourd'hui, les frères Dewaele voyagent de concert en concert, parfois sous l'étiquette de Soulwax, parfois sous celle de 2manydjs.

Cette année, les deux Gantois relancent la machine Radio Soulwax pour un show immersif qu'ils proposeront lors du Listen Festival de Bruxelles. "Notre seule demande pour inclure notre installation Radio Soulwax au Listen Festival était qu'ils changent temporairement leur nom pour 'Watch & Listen festival', pour s'assurer que tout le public puisse voir les animations autant qu'il écoute nos mix, ironisent les frères par voie de communiqué. Malheureusement, nos avocats n'ont pas signé les contrats à temps et maintenant nous sommes bloqués dans cette situation douloureuse où nous autorisons que le produit d'années de travail intense soit potentiellement vécu uniquement par la population aveugle de Bruxelles. Afin de ne pas se faire traiter de discriminateurs, nous allons laisser passer pour cette fois mais nous conseillons à tout le monde de prendre leurs yeux autant que leurs oreilles pour cette édition du Listen festival."

Bien accueilli par les festivaliers du Day to Night Festival de Houston en décembre dernier, le concept propose aux spectateurs de redécouvrir l'univers fascinant de Radio Soulwax, avec ses magnifiques animations et ses mix recherchés. L'occasion de (re)découvrir le dernier épisode réalisé par Stephen et David Dewaele, compilant 45 tubes dans un mix d'une heure assorti d'un montage fantasque comme d'habitude.

À noter qu'il s'agit bien d'une installation et que ni Stephen ni David Dewaele ne seront physiquement présents au festival. Asa Moto, poulains de l'écurie Deewee, joueront toutefois le samedi 31 mars à la Horta Gallery.

Guillaume Scheunders