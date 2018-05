Quoi de neuf au rayon belge?

Aurel - Oxygène pour deux

Audacieux premiers pas en solo pour Aurelio Mattern, qu'on a pu voir évoluer au sein de Lucy Lucy, Paon, La Compagnie des gros ours ou encore Sonnfjord. Aurel poursuit aujourd'hui l'aventure en français dans le texte et décline ses refrains pop sur une électro aérienne léchée. Le clip -interactif- d'Oxygène pour deux se décline en six plans séquence pour autant d'ambiances et est à voir sur le site www.aurelofficiel.com.

Blu Samu - Sade Blu

On a fait le pari en début d'année qu'elle ferait le son de 2018. Du haut de ses 23 ans, Blu Samu a multiplié les featurings (Zwangere Guy, Le 77, Piano Club...) et vient de sortir un deuxième single solo que voici. Soit un Sade Blu qui rappelle tantôt Lauryn Hill, tantôt Erykah Badu, et qui promet beaucoup de belles choses pour l'avenir. Elle sera de la partie sur de nombreux festivals cet été (Les Ardentes, Dour, Best Kept Secret...).

Goodbye Moscow - L'Océan

Le projet du Bruxellois Benjamin Hutter, c'est un peu du Étienne Daho sous poppers, biberonné à la nostalgie russe et bercé d'une sorte d'optimisme naïf. Le clip de L'Océan, chorégraphié en bord de mer, illustre à merveille le propos. À voir en concert au BSF le 18 août prochain.

Seno Nudo - It Dallies

Pas de doute, le revival 90's est bien présent en Belgique aussi. Nouvelle preuve avec le quatuor ardennais qu'on a connu précédemment sous le nom de La Tentation Nihiliste. Un premier album, Any Common Sense, est sorti récemment sur le jeune label Dear Deer Records et It Dallies en donne parfaitement le ton: les Breeders et Elastica n'ont qu'à bien se tenir. En concert le 4 juin au Magasin 4, le 13 juin à l'Atelier 210, le 29 juin Bear Rock Festival d'Andenne.

À noter que ces quatre titres ont été ajoutés à notre nouvelle playlist "Nouveautés made in Belgium" qu'on se promet de mettre à jour aussi souvent que possible. N'hésitez pas à la suivre sur la plateforme de votre choix - Spotify, Deezer, Apple Music ou YouTube.