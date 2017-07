Quelque 150.000 festivaliers attendus aux Francofolies de Spa

Au regard du bilan dressé par la zone de police Fagnes, une des quatre entrées du dispositif sera cependant supprimée. Les festivaliers pourront donc accéder en ville par l'un des trois point d'accès situés en bas du funiculaire, à hauteur de la place du Monument mais également au pied de la rue de la Sauvenière. Ce dispositif a engendré, en 2016, un surcoût estimé à 80.0000 euros, entre 30 à 40% de plus par rapport aux années précédentes, souligne M. Gardier. Mais selon les forces de l'ordre et les organisateurs, il a prouvé son efficacité. Les ventes, elles, ont été boostées ces trois dernières semaines, permettant ainsi aux préventes de tenir le cap par rapport aux années précédentes.

La scène Pierre Rapsat, qui accueillera des artistes comme Loïc Nottet, Renaud et Michel Sardou, s'apprête à faire sold out pour notre représentant à l'Eurovision 2015 et pour celui qui vient d'entamer le 5 juillet dernier à Montélimar sa tournée d'adieu au travers de son spectacle "La dernière danse". Celui-ci fera escale à Spa le 22 juillet, date d'ouverture des Francofolies. "Le Village Francofou connaît lui un véritable succès pour le 20 juillet (De Palmas, The Avener, Claudio Capeo, Kid Noize, Delta...) et le 22 juillet (Big Flo& Oli, Cali, Nona Mon, Saule), il n'est pas certain que nous pourrons assurer les ventes de tickets le jour-même", annonce déjà M. Gardier, qui estime que la journée du 21 juillet suit la même voie. Côté préparatifs, les équipes techniques sont sur le pont depuis une semaine. A trois jours du début du Festival, le Village Francofou n'attend plus que ses exposants alors que la scène Pierre Rapsat est en cours de montage.