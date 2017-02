Quel est le morceau le plus déprimant de Radiohead?

Tous ceux qui connaissent Radiohead savent que ce n'est pas le groupe à mettre sur une radio pour ambiancer vos soirées du samedi. Charlie Thompson, un grand fan du quintette, s'est mis en tête de classer les chansons des neuf albums de la bande à Thom Yorke selon leur degré de tristesse. Il a posté ses recherches et les résultats sur son propre site internet.

Pour parvenir à ses fins, le créateur de cette étude a dû réunir le plus de données possibles sur les morceaux qu'il allait analyser. Pour commencer, il a utilisé l'interface de programmation applicative (plus communément appelée API) de Spotify qui permet d'avoir accès à de nombreuses informations collectées par la plateforme de streaming à propos de chaque titre de son immense catalogue.

S'il y a bien une donnée qui a intéressé Charlie Thompson, c'est la valence de chaque chanson. Elle représente la positivité musicale transmise par un morceau en leur donnant une valeur pouvant aller de 0,0 pour la plus triste à 1,0 pour les plus entrainantes. Dans ce classement, ce sont les titres True Love Waits et We Suck Young Blood qui obtiennent le score le plus bas en se partageant la note de 0,0378.

Mais cette mesure ne prenant pas en compte les paroles, le chercheur s'est senti obligé de pousser ses recherches pour repérer tous les mots qui partagent le champ lexical de la tristesse. Pour cela, il s'est servi d'une étude crowdsourcée réalisée par le National Research Council Canada qui a classé une série de mots selon les émotions qu'ils provoquent chez les gens. En comparant cette étude avec les paroles des chansons de Radiohead, il a pu établir le pourcentage de termes tristes utilisés dans chaque titre du groupe. Cette méthode lui a permis de découvrir que le morceau High & Dry comportait 36 % de mots liés à la tristesse.

Mais ce n'est pas tout, car il s'est également basé sur une autre étude qui analysait la densité lyrique des différents titres du groupe britannique. Cette donnée mesure la quantité de paroles en fonction de la durée des morceaux. Après avoir recueilli toutes ces statistiques, Charlie Thompson a établi cette formule qui lui permettrait de découvrir les chansons les plus tristes de son groupe préféré.

Cette équation lui a permis d'obtenir des résultats pouvant aller de 1 pour la chanson la plus triste à 100 pour un morceau joyeux. Il a alors créé un graphique interactif permettant de comparer les chiffres. Le tout dernier album du groupe, A Moon Shaped Pool, a obtenu le score le plus bas, la faute à True Love Waits qui s'est vu attribuer un indice de tristesse de 1, soit le plus faible possible.