Quatre Français parmi les douze finalistes du Concours Reine Elisabeth

Le Colombien Santiago Cañón-Valencia, l'Américain Brannon Cho, le Chinois Sihao He, le Biélorusse Ivan Karizna, le Polonais Maciej Kulakowski et le Japonais Yuya Okamoto complètent la liste annoncée samedi soir, sans ordre préférentiel. Chacun d'entre eux va séjourner durant une semaine à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth avant de se produire une dernière fois face au jury. Il y aura l'occasion de découvrir et d'étudier l'oeuvre imposée inédite, écrite spécialement pour ce dernier "round" et dont la partition reste une surprise jusqu'à l'arrivée du candidat à la Chapelle, à Waterloo.

Les débuts de la finale, le lundi 29 mai, marquent le passage du concours des murs du Studio 4, à Flagey, vers ceux du Palais des Beaux-Arts, dans le centre de Bruxelles, et de sa prestigieuse salle Henry Le Boeuf. Chaque soir jusqu'au samedi 3 juin, deux participants s'y produiront, accompagnés par le Brussels Philharmonic placé sous la direction de Stéphane Denève. A côté de l'imposé, pour violoncelle et orchestre, chaque candidat doit interpréter un concerto. Chostakovitch a été plébiscité par les finalistes, la moitié d'entre eux ayant choisi de miser sur son concerto n°1 (en mi bémol majeur - op. 107).

Pour les mélomanes n'ayant pas pu se procurer un ticket, les soirées de finale (sold-out) sont retransmises en direct, côté francophone, sur La Trois (RTBF). A l'issue de la dernière soirée, le jury annoncera les 6 premiers lauréats du concours.

Belga