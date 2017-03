Quatre extraits du nouveau Gorillaz, qui sortira en avril

Après une intense campagne de teasing, Gorillaz annonce enfin du concret. Le groupe sortira son nouvel album studio intitulé Humanz le 28 avril 2017 sur Parlophone Records. Produit par Gorillaz, The Twilight Tone of D /\ P & Remi Kabaka et enregistré entre Londres, Paris, New-York, Chicago et la Jamaïque, Humanz succède aux albums The Fall et Plastic Beach. Et comme d'habitude, un nombre impressionnants d'invités s'ajoutent au traditionnel casting "virtuel" (Murdoc, Noodle, Russel et 2D): on y retrouvera notamment Jehnny Beth (Savages), Danny Brown, Benjamin Clementine, De La Soul, D.R.A.M., Peven Everett, Anthony Hamilton, Grace Jones, Zebra Katz, Kelela, Mavis Staples, Vince Staples, Popcaan, Pusha T, Jamie Principle et Kali Uchis, et bien d'autres (liste complète en bas de l'article).

Un premier clip animé a été dévoilé pour le titre Saturnz Barz (ci-dessus), et est également disponible dans une version 360°/3D ainsi que dans une version interactive en réalité virtuelle sur Daydream en avril. Trois autre morceaux, Ascension, Andromeda et We Got the Power ont été publiés simultanément sur YouTube. À écouter ci-dessous.

Le groupe a également annoncé qu'il donnerait un concert à Londres ce vendredi, pour certains fans qui auront pré-commandé l'album avant midi et ont fait une donation aux Casques blancs, les secouristes volontaires oeuvrant en Syrie.

Gorillaz jouera également en tête d'affiche de son propre festival, Demon Dayz, organisé à Dreamland Margate le 10 juin 2017 et qui est d'ores et déjà complet.

Tracklisting complet:

Ascension feat. Vince Staples Strobelite feat. Peven Everett Saturnz Barz feat. Popcaan Momentz feat. De La Soul Submission feat. Danny Brown & Kelela Charger feat. Grace Jones Andromeda feat. D.R.A.M. Busted and Blue Carnival feat. Anthony Hamilton Let Me Out feat. Mavis Staples & Pusha T Sex Murder Party feat. Jamie Principle & Zebra Katz She's My Collar feat. Kali Uchis Hallelujah Money feat. Benjamin Clementine We Got The Power feat. Jehnny Beth & Noel Gallagher [Bonus version deluxe] The Apprentice feat. Rag'n' Bone Man, Zebra Katz & RAY BLK [Bonus version deluxe] Halfway To The Halfway House feat. Peven Everett [Bonus version deluxe] Out Of Body feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Vonshà [Bonus version deluxe] Ticker Tape feat. Carly Simon & Kali Uchis [Bonus version deluxe] Circle Of Friendz feat. Brandon Markell Holmes

Les interludes sont narrés par Ben Mendelsohn (Bloodline, Star Wars Rogue One).