Quatre continents à Jambes pour la 57e édition du Festival Mondial de folklore

Le Festival Mondial de folklore commence aujourd'hui à Jambes et se déroule jusqu'au lundi 21 août, avec quatre continents à l'honneur. L'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie et l'Europe seront représentées à travers danses, musiques et contes traditionnels folkloriques. Au total, huit groupes folkloriques se succèdent durant les quatre jours de festivités, parmi lesquels trois pays inédits, le Botswana, le Japon et l'Uruguay. Tous les spectacles se déroulent à l'Espace Laloux à Jambes avec une salle permettant d'accueillir 400 personnes par spectacle.

Au programme, une après-midi dédiée à l'intergénérationnel et un gala d'ouverture le samedi soir. La journée du dimanche s'ouvrira par un défilé lors de la brocante hebdomadaire, suivi d'une messe et d'un défilé dans les rues de Jambes. Cette journée se clôturera par un "Bal du monde" durant lequel improvisation et mélange de folklores sont prévus. Lundi, des spectacles seront proposés dans diverses maisons de repos, "pour aller à la rencontre d'un public qui ne peut pas se déplacer" et se clôturera par un gala de fermeture.

L'organisation, entièrement gérée par des bénévoles, bénéficie d'une enveloppe d'environ 35.000 euros, dont 28.800 euros entièrement subsidiés par la Ville.

Informations sur http://www.festifolkjambes.be/programmation/programmation-2017.html