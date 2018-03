Quand Vince Staples propose d'arrêter sa carrière pour deux millions de dollars

Deux millions de dollars, c'est la somme nécessaire pour que le rappeur en vogue se taise à tout jamais, achète une maison à Palmdale, une réserve de soupes pour lui et ses amis, un chiot et une Honda.

Vince Staples s'est exprimé dans une vidéo: "Nous avons reçu beaucoup de plaintes à propos de nos dernières performances, notre énergie sur scène, le choix des prods. Je crois que quelqu'un a dit que notre musique sonnait comme si l'on rappait sur des beats de jeux vidéo. Nous voudrions nous excuser pour ça." Avant d'enchaîner: "Nous voudrions vous donner une alternative. Vous pouvez décider de donner 2 millions de dollars à la cause, ce qui me fera fermer ma gueule pour toujours et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Plus de chansons, plus d'interviews, rien."

Une campagne de promo?

La collecte vient seulement de dépasser les 1500 dollars, mais le magazine NME a découvert qu'il pouvait en réalité ne s'agir que d'une simple campagne de publicité cachée. En effet, le rappeur a dévoilé aujourd'hui un morceau sur Spotify, Get The Fuck Off My Dick, et également une image de préservatif avec son nom et le nom du morceau sur Twitter, et comme légende: "J'ai vu beaucoup de haine envers ma campagne à travers le monde... Heureusement nous acceptons la plupart des monnaies... Pendant ce temps je vais juste laisser ça ici."

I’ve seen distaste for my campaign from allover the world.... luckily we do accept most forms of currency.... in the meantime lll just leave this here. pic.twitter.com/ID4KXEua0I — Vince Staples (@vincestaples) March 8, 2018

Guillaume Scheunders