Pukkelpop clôture une édition "impeccable et sans souci"

Mercredi, près de 40.000 festivaliers étaient déjà présents à l'évènement. Jeudi, ils étaient 60.000 sur la plaine de Kiewit (Limbourg) et 50.000 vendredi. Samedi, l'évènement était sold-out et a rassemblé près de 66.000 spectateurs. Les organisateurs ont estimé que le festival s'est bien déroulé. "L'atmosphère était excellente et le temps était idéal, à part une averse durant la nuit." En outre, le projet PET a permis de garantir que les gobelets utilisés dans cette édition pourraient être réutilisés l'année prochaine. "Le site du festival n'a jamais été aussi propre. L'appel à trier les gobelets et les bouteilles en plastique a été entendu", explique l'organisateur du festival Chokri Mahassine. "Plus de 90% des déchets PET ont été triés parfaitement."