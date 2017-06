Prix Nobel: Dylan a transmis in extremis un discours "extraordinaire" et "éloquent"

"Le discours est extraordinaire et, comme l'on pouvait s'y attendre, éloquent. Le discours transmis, l'aventure Dylan s'approche de sa conclusion", a commenté la secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, Sara Danius, sur son blog.

Dylan, alias Robert Allen Zimmerman, 75 ans, disposait de six mois à compter de la cérémonie de remise du Nobel qui se tient chaque année le 10 décembre à Stockholm à la mémoire d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite et créateurs des prix portant son nom.

Quand j'ai reçu le prix Nobel de littérature, je me suis demandé quel était précisément le lien entre mes chansons et la littérature. Je voulais y réfléchir et découvrir la connexion. Je vais tenter ici d'exposer ces pensées", écrit dans ce discours l'auteur-compositeur qui cite successivement au nombre de ses inspirateurs Cervantès, Herman Melville ou encore William Shakespeare.

Bob Dylan n'avait pas participé à la cérémonie de décembre à l'hôtel de ville de Stockholm, et il avait fallu attendre avril, à l'occasion d'un concert dans la capitale suédoise, pour qu'il reçoive sa médaille et son diplôme.

Le suspense restait depuis entier sur la remise de son discours ou "leçon" Nobel avant la date limite du 10 juin. Les statuts Nobel font obligation aux lauréats du prix de Littérature d'honorer les académiciens suédois en donnant lecture d'un texte. Le récipiendaire a cependant le choix des armes: il peut chanter, danser, peindre, se rendre à Stockholm ou rester chez lui, envoyer un courrier, un enregistrement audio ou vidéo, etc.

Bob Dylan a fait parvenir un enregistrement audio de la lecture par lui-même de son discours publié sur le site de l'académie. Comme les lauréats des prix de médecine, physique, chimie, économie et paix (décerné à Oslo), Bob Dylan recevra un chèque de 8 millions de couronnes (819.000 euros, 923.000 dollars).