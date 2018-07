Près de 30.000 campeurs déjà installés au Dour Festival

A l'ouverture du site, quelque 20.000 festivaliers débarquaient sur le tout nouvel espace imaginé par l'organisation du Dour Festival. Une vingtaine de concerts dont ceux de Mr. Oizo, Diplo, Juicy et la Belge Selah Sue (en acoustique) sont prévus durant la soirée de mercredi à jeudi.

"Ce premier jour se passe très bien, avec peu de problèmes de mobilité pour atteindre le site. Nous constatons une grande fluidité, même la grève de la SNCB ne semble pas avoir de véritable impact sur l'arrivée de nos festivaliers", se réjouit Damien Dufrasne, l'organisateur du festival.

"Le site est un peu plus linéaire, il permet une meilleure fluidité pour le public et pour l'organisation. Les campings sont plus proches du site", relève-t-il, "impatient" d'avoir les premiers retours des festivaliers.

Mercredi soir, près de 30.000 personnes avaient déjà planté leur tente dans les campings. Jusqu'à dimanche, le festival présentera une programmation éclectique en misant à la fois sur des découvertes et sur des valeurs sûres. Côté sécurité, plus de 1.000 policiers de la zone des Hauts-Pays, de zones voisines ainsi que des policiers fédéraux seront mobilisés pendant toute la durée de l'événement, soit près de 150 policiers présents quotidiennement aux abords du site. Divers contrôles, à l'intérieur et à l'extérieur du festival de Dour seront organisés, avec notamment l'appui de chiens de détection.

De son côté, la Croix Rouge a annoncé que le festival dourois était l'un de ses plus grands dispositifs en Wallonie avec 130 secouristes par jour pendant toute la durée du festival. L'année dernière, le festival de Dour a battu un nouveau record avec 242.000 personnes accueillies durant cinq jours.

