Premier Wallifornia MusicTech sur le site des Ardentes à Liège

Le Wallifornia MusicTech est soutenu par le programme Creative Wallonia pour la créativité et l'innovation. Il comprend un "Start-up Garden", un salon de deux jours (8 et 9 juillet) dédié aux start-ups actives dans les technologies musicales qui pourront participer à des sessions de mentoring ou rencontrer des investisseurs, agents, artistes et autre labels.

"Parmi les participants à la Start-up Garden, il y aura Eon Reality, un leader dans le domaine de la réalité augmentée et la réalité virtuelle, qui vient s'installer à Liège, au Val Benoît", a souligné le ministre wallon de l'Innovation et du Numérique, Jean-Claude Marcourt, qui a visité le Wallifornia MusicTech mercredi.

Le 7 juillet, un "teens lab" permettra à une vingtaine d'adolescents âgés entre 12 et 18 ans de créer des instruments de musique innovants au moyen des nouvelles technologies.

Dans la "gaming zone", les festivaliers pourront tester divers jeux vidéo, jouer avec d'anciennes consoles ou encore s'initier à la production de jeux vidéo.

Enfin, le spectacle "Blockbuster" qui allie théâtre et musique, y sera joué avec la collaboration du Théâtre de Liège.

Le festival Les Ardentes se tiendra du 6 au 9 juillet dans le parc Astrid, à Liège. Les organisateurs ont opté depuis deux ans pour une programmation axée sur la musique urbaine, américaine et française, afin de toucher un public plus jeune.