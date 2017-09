Perez livre "Le dernier tube de l'été"

Le dernier tube de l'été est extrait du prochain album de Perez à paraître en 2018. "Le prince noir" de la chanson française nous livre ici un avant-goût plutôt agréable. Souvent comparé à Étienne Daho, le musicien propose une pop nébuleuse aux sonorités électro plus poussées qu'à son habitude, s'apparentant davantage à Lescop. Dans ce nouveau clip assez barré, le réalisateur Maciek Pozoga enchaîne les plans et filme la ville et ses habitants.

Perez, le prince noir de l'électro-pop

Après quelques années passées au sein du groupe Adam Kesher, Perez opère un virage conséquent et s'affranchit définitivement du rock indé. Le Bordelais d'origine puise ses inspirations chez Étienne Daho, Christophe ou encore Alain Bashung. Sa musique prend des allures originales au carrefour entre la variété et l'électro. Perez devient peu à peu le gars qui veut faire entrer la chanson française dans les clubs, un pari osé mais séduisant.

Après plusieurs EP remarqués (Gamine, Le prince noir), il sort son premier album solo Saltos en octobre 2015. En janvier dernier, il est revenu avec Un album de collection: onze titres très pop inspirés de onze oeuvres d'arts du FRAC Ile-de-France.

Pour voyager de nouveau avec le dandy de l'Hexagone il faudra encore attendre un peu: la sortie de son nouvel album est prévue pour février prochain.

Elisa Brevet