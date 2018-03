Parov Stelar et Noel Gallagher viennent compléter l'affiche de Werchter

"Rock Werchter 2018 compte 94 noms. Il n'y a jamais eu autant d'artistes annoncés au festival", annonce Herman Schuermans, l'organisateur du festival, en parlant d'une affiche diversifiée et large. Si Werchter peut accueillir encore plus d'artistes cette année, c'est notamment grâce à l'introduction d'une nouvelle scène, The Slope, ayant pour vocation de promouvoir des "jeunes loups, des stars de demain et des découvertes".

Ce vendredi, le festival a annoncé ses 25 dernières confirmations. On retrouve entre autres Rae Sremmurd, Craig David presents TS5 et Little Simz le jeudi 5 juillet, Wolf Alice, Curtis Harding, Air Traffic ou encore Courteeners le vendredi, The Breeders et Jorja Smith le samedi mais aussi de très gros nouveaux noms pour le dimanche 8 juillet avec Noel Gallagher's High Flying Birds, Parov Stelar et Post Malone.

Tous ces noms et d'autres encore viennent s'ajouter à une programmation encore une fois XXL préparée par les organisateurs, où l'on retrouve les Arctic Monkeys, Gorillaz, Jack White, The Killers, London Grammar, MGMT, Queens Of The Stone Age et bien d'autres.