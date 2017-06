Ouverture de la 28e édition du festival Couleur Café au pied de l'Atomium

Si le nombre de visiteurs n'est pas encore connu, beaucoup de personnes étaient déjà présentes sur le site pour les premiers concerts, selon la porte-parole du festival Irène Rossi. Le festival se tiendra de vendredi à dimanche soir. Orishas, Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, Baloji, Alpha Blondy, Kery James, Damian Marley, The Roots, Lamomali et Birdy Nam Nam figureront parmi les têtes d'affiche.

"Nous ne sommes pas encore sold-out, mais énormément de personnes étaient déjà présentes ce vendredi sur le site et tout se passe très bien. Cette édition au pied de l'Atomium n'est pas un copier/coller de ce qui faisait auparavant car le parc d'Osseghem, la nature, sont une source d'inspiration. Pour cette 28ième édition, Couleur Café retrouve son ADN en proposant une programmation axée sur le reggae, hip-hop, world music, soul, funk et musique électronique. L'événement se veut démocratique et solidaire, et nous sommes le seul festival à avoir baissé ses prix afin que tout le monde puisse venir", a indiqué Irène Rossi.

"Pour son édition 2017, le festival a choisi comme thématique solidaire celle des migrants. Un mur de graffitis de 200m de long sera réalisé par des artistes locaux en collaboration avec des artistes migrants, tous rassemblés autour de l'histoire des réfugiés arrivant en Belgique", a-t-elle ajouté.