OUT OF SHABAKA

Dans les loges de Flagey, il semble tout sérieux, comme ça, avec ses petites lunettes et son timbre posé. Mais sur scène, deux heures plus tard, dreads à l'air, le garçon est plutôt du genre possédé. Shabaka Hutchings est un caméléon. Ce que laissaient déjà deviner une discographie et un pedigree bien remplis et métissés. Shabaka a cofondé le quatuor éthio-jazz Sons of Kemet, est membre de The Comet is Coming qui fusionne jazz, afrobeat et electronica, et du septuor électro world jazzy psychédélique Melt Yourself Down. Il a tourné avec le légendaire et pionnier Mulatu Astatke, joué avec le Sun Ra Arkestra... "Je suis né en 1984 à Londres et, à six ans, je suis parti vivre à la Barbade avec ma maman. Je suis allé à l'école là-bas jusque seize. Et j'ai commencé la clarinette quand j'en avais neuf. On m'en a donné une à l'école. J'aimais ça. Aucune pression extérieure. Personne ne jouait de musique à la maison. Ma mère était prof d'anglais. Mon père est graphic designer mais il était resté en Angleterre. Et ma grand-mère était sage-femme. Aucun n'avait quoi que ce soit à voir d'important avec ce que je fais maintenant."

...