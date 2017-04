Orishas, The Roots, Soom T et un nouveau projet ambitieux pour Couleur Café

À un peu plus de deux mois du début du festival Couleur Café, l'occasion était belle pour présenter le vaste programme de cette édition 2017 qui s'annonce aussi risquée qu'excitante. Présent depuis 1994 sur le site de Tour & Taxis, le festival a été contraint de déménager dans le Parc d'Osseghem, au pied de l'Atomium. Un changement total de décor qui permet à Couleur Café de retrouver quelque peu son identité si particulière.

Les organisateurs en ont également profité pour annoncer la venue du groupe cubain Orishas ainsi que The Roots, la chanteuse écossaise Soom T et la confirmation de la deuxième édition du projet Niveau 4 qui regroupera des artistes émergents du mouvement hip-hop belge comme L'Or du Commun, Zwangere Guy, Le 77 ou encore Isha. Ils rejoignent une affiche bien fournie avec les prestations déjà confirmées de Damian Marley, Alpha Blondy, Baloji, Birdy Nam Nam, Caballero & JeanJass, Roméo Elvis, Emir Kusturica, Vald et bien d'autres.

Trois scènes de capacités différentes seront mises en place pour accueillir au mieux les artistes et les festivaliers. La Red Stage pourra accueillir entre 15 et 20.000 spectateurs et sera le rendez-vous des musiciens les plus expérimentés. La Green Stage se situera dans le Théâtre de Verdure du parc et aura une capacité de plus ou moins 7.000 personnes. La plus petite des scènes sera la Blue Stage qui proposera un mélange de découvertes nationales et internationales.

Pour cette nouvelle édition, le festival bruxellois voulait véritablement renouer avec ses racines, car Couleur Café propose plus que de la musique et cherche à provoquer les rencontres entre public et artistes. En plus de la célèbre Rue du Bien Manger où se pressent chaque année une sélection de restaurateurs originaires des quatre coins du globe et le bar à cocktails Mamafoufou, le festival profitera de son déménagement pour revoir son offre d'activités. Un bar secret à consonance balkanique sera notamment installé quelque part sur le site, mais aussi différents points pour se reposer et apprendre différentes techniques de relaxation. Le public pourra également faire la fête dans la "plus petite boîte du monde" ou se divertir dans la "plus grande kermesse du monde".

Le festival mettra aussi en avant le thème actuel et cosmopolite des migrants à travers un mur de graffiti de 200 mètres de long placé à l'entrée du site qui sera réalisé en collaboration entre des artistes belges et des migrants. Tout ceci parmi une quantité d'autres activités qui seront à découvrir pendant cette édition 2017 qui marquera assurément un tournant dans l'histoire de Couleur Café.

Infos et tickets sur https://www.couleurcafe.be/fr/