One Horse Land: le joli clip de Interesting Times boucle la boucle

Pour préparer le terrain à leur album à venir à l'automne, les Bruxellois de One Horse Land ont lancé un appel à en reprendre le single avant même qu'il sorte. Vu l'enthousiasme généré et la qualité des versions reçues, il était évident qu'ils sortent les onze versions du morceau sur une K7 estampillée Covers of the Future dont nous vous expliquions les rouages la semaine dernière.

Aujourd'hui, maintenant que la boucle est bouclée (ouf, la "convergence résolutive" n'a pas "entraîné de déchirure dans le tissu du continuum espace-temps", ni "l'annihilation totale de notre univers", pour reprendre les mots de Jérémie Fraboni), il est l'heure de faire pleins feux sur la version originale d'Interesting Times, joliment illustré dans un clip réalisé par Bertrand Catrice. Dans celui-ci, on suit une jeune femme (Olivia Carrère, aperçue notamment au Théâtre National dans la pièce Heroes (Just for One Day)) qui découvre une école comme si elle n'en avait jamais vue. Pourquoi? Comment? Le groupe préfère laisser libre court aux diverses interprétations. "The end of history didn't last"...

