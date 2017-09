One Dance n'est plus le morceau le plus streamé de tous les temps sur Spotify

C'était l'un des morceaux les plus populaires de ce début d'année: Shape Of You d'Ed Sheeran est désormais le morceau le plus streamé de tous les temps sur la plateforme musicale en ligne Spotify.

En cumulant plus de 1,318 milliards de streams, le titre dépasse celui du canadien Drake, One Dance, qui comptabilise jusque là 1,317 milliards d'écoutes.

Ed Sheeran est également l'artiste le plus streamé au monde, avec plus de 40 millions de streamers mensuels, et également le deuxième sur Spotify, derrière Drake.

Shape Of You est extrait du troisième album du chanteur anglais, ÷ Divide. Lors de sa sortie, en mars dernier, le disque avait généré 56,7 millions de streams dans le monde entier en seulement 24 heures.

Salammbô Marie