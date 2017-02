On en est à 101 noms pour Dour, et PNL sera de la partie

Si le festival de Dour a déjà dévoilé plus d'un nom alléchant à son affiche, les annonces s'enchaînent et ne se ressemblent pas. On savait déjà la présence de Die Antwoord, Phoenix, Metronomy, Justice, Nas, Nina Kraviz, The Kills entre autres, mais ce sont aujourd'hui 33 noms qui s'ajoutent au line-up, portant ce dernier à 101 noms.

À commencer par le phénomène français PNL qui, passé par Les Ardentes l'an dernier, fera également halte par le prestigieux Coachella en avril. Au rayon hip hop, on retrouvera également les gloires nationales Roméo Elvis & Le Motel ainsi que Convok, ainsi que les Américains Talib Kweli, Jonwayne, Big Freedia, Rejjie Snow, Nadia Rose et Loyle Carner, les Québécois Alaclair Ensemble et les Français Demi Portion.

Côté pop et rock, quelques incontournables s'ajoutent également: Grandaddy, GaBLé et Jagwar Ma, ainsi que les Flamands de Warhaus (1/5 de Balthazar) et Bazart (Artiste de l'année aux derniers Red Bull Elektropedia Awards), et les Français de Her.

La scène drum and bass se complète quant à elle de Pendulum, Lenzman, Wilkinson, SaSaSaS, TroyBoi, Shy FX et Toddla T, tandis qu'en électro, on pourra voir Apollonia, Demian Lich, Roman Flügel, Dax J, Acid Arab, Powell, Palms Trax et Palmistry.