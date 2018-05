Nuits Bota: Polo & Pan et Bagarre, French Extravaganza

Si l'on devait sélectionner un unique mot pour résumer cette soirée de mercredi soir au chapiteau, "perchée" serait probablement l'un des plus adéquats. Réunissant deux groupes français parmi les plus extravagants, le chapiteau a assisté au rythmes endiablés et estivaux de Polo & Pan et aux styles non-circonscrits de Bagarre.

...