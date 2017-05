Nuits Bota: les photos d'Albin de la Simone, Daan, Moaning Cities, Las Aves, Sandor et Mathias Bressan

Premier jour des Nuits du Botanique et quadruple affiche de qualité: Olivier Donnet s'est baladé entre la Rotonde, le Chapiteau et l'Orangerie pour capter le meilleur des concerts de Sandor, Las Aves et Moaning Cities, tandis que Lara Herbinia s'est attardée sur les concerts de Daan (Chapiteau) et d'Albin de la Simone et Mathias Bressan (Grand Salon). En bonus, les photos de l'ambiance.